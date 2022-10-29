Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Çılgın Türkler geliyor diyecekler

Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği kampüsün açılışında konuşan Erdoğan, "Togg, Avrupa'nın yollarına girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü açılıyor.

Direksiyonun başına geçti

Montaj hattından inen ilk Togg'un direksiyon koltuğuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği kampüsün açılışında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çılgın Türkler geliyor" diyecekler

"'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tayfun füzeleri atılmaya başlandı Yunan'ın gündemine girdi. Daha durun bunun arkası gelecek. Togg, Avrupa'nın yollarına girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. 'Çılgın Türkler geliyor.' diyecekler. Biz onlara değil nereden nereye geldiğimize bakacağız. Yarın değil hemen şimdi diyerek yolumuza devam edeceğiz.

Siz fabrika kurulmuyor diyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa için birbiriyle yarışıyor. Dünyada teknolojinin ve girişmciliğin hangi noktaya geldiğine bakmak için 10 bin km öteye gitmeye gerek yok. Bunun için Türkiye'ye bakmanız yeterli. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk markaları ile karşılacaksınız."