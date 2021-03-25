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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı'yla görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya ziyarete gelen Bakan Vang Yi ile bir araya geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.03.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 16:09
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı'yla görüştü

    Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelmişti.

    Bakan Vang Yi, bugün öncelikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşme gerçekleştirdi.

    İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmesi sonrası Vang Yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

    Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Mevlüt Çavuşoğlu da yer alırken; Erdoğan ve Vang Yi, selamlaşma sırasında ise samimi anlar yaşandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı yla görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı yla görüştü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı yla görüştü #3

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