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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların geçmiş olsun videolarına cevap verdi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs hastalığını çabuk atlatması için dua ve iyi dilek videoları gönderen çocuklara teşekkür etti.
    • AA
    • 09.02.2022 - 19:29
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların geçmiş olsun videolarına cevap verdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna ziyareti sonrası 5 Şubat'ta yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

    Eşi Emine Erdoğan ile beraber koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı o günden itibaren karantinaya girdi ve çalışmalarına tedbirler kapsamında devam etti.

    GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARINA CEVAP VERDİ

    Bu süre zarfında ise halktan birçok geçmiş olsun mesajı geldi.

    Erdoğan, başta çocuklar olmak üzere kendisine iyi dileklerini iletip hastalığı çabuk atlatması için dualar ederek video gönderenlere teşekkür etti.

    Erdoğan kendisine gönderilen fotoğraf, mesaj ve videoları alıntılayarak cevap verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların geçmiş olsun videolarına cevap verdi VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların geçmiş olsun videolarına cevap verdi #1


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