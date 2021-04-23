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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftar yaptı.