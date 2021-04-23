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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftar yaptı.
- AA
- 23.04.2021 - 23:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları ağırladı.
ÇOCUKLARLA İFTAR
Erdoğan çifti Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çocuklarla iftar yaptı.
İftar programında çocuklarla bir araya gelen Erdoğan çifti, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf da çektirdi.