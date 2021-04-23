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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftar yaptı.
    • AA
    • 23.04.2021 - 23:33
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları ağırladı.

    ÇOCUKLARLA İFTAR

    Erdoğan çifti Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çocuklarla iftar yaptı.

    İftar programında çocuklarla bir araya gelen Erdoğan çifti, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf da çektirdi.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu #11

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu #12

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu #13

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftarda buluştu #14

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