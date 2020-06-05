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    Cumhurbaşkanı Erdoğan CSO'nun yeni binasını inceledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni binasını ve yapımı devam eden Yargıtay Başkanlığı inşaatını inceledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.06.2020 - 21:47
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan CSO'nun yeni binasını inceledi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nin ardından, inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasında inceleme yaptı.

    Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

    YARGITAY BAŞKANLIĞI İNŞAATINI DA GEZDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İncek'te yapımı devam eden Yargıtay Başkanlığı inşaatını da gezdi.

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