Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı'ndaki askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Cudi Dağı'nda bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde, kahraman Mehmetçik'le bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKAN SOYLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu ile telefonla görüştü.

ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde bulunan askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, Kurban Bayramı'nın arifesinde jandarma komandoların şimdiden bayramını tebrik ettiğini söyledi.

"ŞU ANDA SİZLERİ KIBRIS'TAN ARIYORUM"

"Rabb'im bizlere inşallah Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde kutlamayı nasip eylesin. Şu anda sizleri Kıbrıs'tan arıyorum ve 47. yıl dönümünde Kıbrıs'a bugün güzel bir törenle geldik. Yarın 47. yıl dönümünü inşallah kutlayacağız. Sizlerin Cudi'deki bu merasiminiz, bu bir araya gelişiniz şüphesiz ki çok çok anlamlı, çok çok farklı." ifadelerini kullanan Erdoğan, başta komutanlar olmak üzere tüm askerlere Kıbrıs'tan en kalbi selamlarını, sevgilerini gönderdiğini belirtti.

"ALLAH NİCE BAYRAMLARA KAVUŞMAYI NASİP ETSİN İNŞALLAH"

Erdoğan, "Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi inşallah daim eylesin ve sizlere güç, kuvvet nasip eylesin. Bu gidiş, bu duruş inanıyorum ki teröristlerin de ciddi manada korkulu rüyası olacaktır. Sizler bu şekilde devam ettikçe inşallah bizler terörü en kısa zamanda bitirmenin eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum, sizlere de sevgilerimi gönderiyorum. Allah nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin inşallah." dedi.

Bakan Soylu da, "Buradaki kahramanlarımızla ellerinizden öpüyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı'ndaki askerlerin bayramını kutladı VİDEO