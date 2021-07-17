Rize'de katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasi mücadelesine değinerek "Biz bu teröristlerin başına Cudi Dağı'nı, Gabar'ı, Tendürek'i geçirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Açılış konuşmasının ardından Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgenin afet bölgesi ilan edileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Çözüm sürecine değinen Erdoğan, "Sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i teröristlerin başına geçirdik VİDEO

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''TERÖRİSTLERİN İNLERİNE İNDİK''

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından satır başları ise şöyle:



''Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı? Attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Asırlık sorunları birer birer çözdük, hayalleri hayata geçirdik. Biz bu teröristlerin başına Cudi Dağı'nı, Gabar'ı, Tendürek'i geçirdik. İnlerine girdik. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira, istismar siyaseti yapmanın ötesinde sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursun milletimizden karşılık bulamazlar.





"TÜM TÜRKİYE'Yİ KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

(Çözüm süreci) Sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. Hala ülkesi ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi kini içinde boğulup gitsin. Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz."