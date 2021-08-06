Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Akdeniz bölgelerinde devam eden yangınlarla ilgili "Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararı duyurdu.

Erdoğan, bundan böyle yangın mahalline görevli olmayanların kesinlikle alınmayacağını duyurdu. Erdoğan, "Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımızı başka sıkıntılar çıkarabilir. Onları oraya almayacağız." dedi.

5 İLDE 12 YANGIN DEVAM EDİYOR

208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını belirten Erdoğan, şunları şöyledi:

"28 Temmuz'da başlayan yangın süreci, 9 günü aşmış vaziyette ve 44 ilimizde çıkan 208 orman yangının 196'sı kontrol altına alındı. 5 ilimizde 12 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bu konuyla ilgili Azerbaycan'ı zikretmek durumundayım. İlham Aliyev kardeşimizle telefon görüşmesi yaptık. 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci göndermiş durumdalar. Bunu artırabiliriz. 100 kadar itfaiyeci daha gelecek. 16 amfibik uçak çalışmalara devam ediyor.





252 MİLYON FİDAN DİKİLECEK

Ukrayna'dan gelen gece görüşlü olmanın ötesinde, gece söndürme kabiliyeti olan 5 helikopter var. Bunlar 24 saat çalışacak. 56 helikopter, 9 İHA, 850 arazöz, 150 iş makinesi çalışıyor. Termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette. 5 bin 350 personelle etkin mücadele ediyoruz.



Yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bitkisel üretim ve hayvancılıkta zararlar en kısa sürede giderilecektir. Geleceğe Nefes Kampanyası'yla her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz.

"BİZ GÜÇLÜYÜZ, DAYANAMADILAR"

Türkiye'yi fakir fukara göstermek için "Help Turkey" diye bir kampanya başlattılar. Bizim söyleyeceğimiz tek şey "Güçlü Türkiye". Biz güçlüyüz. Dayanamadılar, sildiler. Türkiye'nin ABD'den yönetilecek, AB'den yönetilecek belli yönlerden dezenformasyonla bir terör estirmek, yalan terörü dediğim gibi halkımızı yalana esir etme gayreti içinde olanlar var. Biz onlara prim vermedik, vermeyeceğiz. Kobani'de bu millet büyük imtihan verdi, biz çözdük.

Eğer Türkiye'de 4 milyon ağırlıklı olarak Arap ve Kürt mülteci varsa onlar bizim korumamız altındaysa, göçmenleri koruması altına alan Türkiye zayıf bir ülke değil. Finansmanı iyi yönettiği için alıyor, bundan sonra da finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız. Çünkü biz güçlü Türkiye'yiz. Darda olana elini uzatan bir ülkeyiz. 'Ne kadar Suriyeli varsa kovacağız' diyen bir iktidar olarak gelmedik. O Bay Kemal'in şahsiyetidir. Biz böyle bir şeyi asla söylemedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın mahalline görevli olmayanlar kesinlikle alınmayacak VİDEO