Petrol
97.82
3.33%
Euro
18.2558
0.43%
Dolar
18.619
0.02%
Altın
988.94
1.39%
Borsa
4182
1.87%
Bitcoin
384.955
1.41%
BTXN Coin
10.24
1.08%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası simit dağıttı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'deki vatandaşlarla selamlaştı ve çevredekilere simit ikram etti.
    • 04.11.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 15:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası simit dağıttı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazını Taksim Camii'nde kıldı.

    Programı bugün de yoğun olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazdan önce TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na katıldı.

    AKM'deki program için yola çıktı

    Daha sonra Taksim'deki cuma namazının ardından Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılmak üzere AKM'ye geçmek için yola çıktı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası simit dağıttı #1

    Vatandaşlara simit ikram etti

    Bu sırada vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Erdoğan, kısa süre sohbet etti.

    Çevredeki bir simit tezgahına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada aldığı simitleri vatandaşlara ikram etti.

    O anlar kameralara yansıdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası simit dağıttı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası simit dağıttı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası simit dağıttı #3


    Elektrikli Hyundai Ioniq 5 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri
    Otomobil

    Elektrikli Hyundai Ioniq 5 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Boğazına şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtuldu
    3. Sayfa

    Boğazına şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtuldu

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir