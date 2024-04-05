Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Namaz sonrası eline mikrofonu alan Erdoğan, Gazze ve tüm mazlumlar için duada bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya Camii'ne geldi.

Gazze için dua etti

Namaz sonrası eline mikrofonu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua etti.

Gazze için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen ve birlik beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, cemaatten de destek ve dualarını esirgememesini istedi.

"Elimizden gelen her türlü yardımı gönderiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duasında şu ifadeleri kullandı:

Ne yazık ki Gazze'de artık neredeyse 700 bine ulaşıyor. Kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadr'deki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler şu anda elimizden gelen her türlü desteği, yardımı gönderiyoruz, göndermeye sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli. Fakat aramızdaki birlik beraberlik çok çok önemli. Rabbimizin emri; Esteüzübillah Bismillah, 'Va’tesimû bihablillâhi cemî’an velâ teferrakû' Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın.'

"Ayrılığa düşmeyeceğiz, bir ve beraber olacağız"

Hepiniz toptan sımsıkı Allah'In ipine yani Kur'an'a sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Bütün mesele bu. Ayrılığa düşmeyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız. Bu vesileyle Rabbim güzümüzü kuvvetimizi daim etsin. Rabbim bizi Ramazn-ı Şerif'e ulaştırdığı gibi inşallah bayrama da kavuştursun. Bayramı bayram gibi yapanlardan eylesin diliyorum. Allah birliğimizi daim kılsın diyorum. Lillail teala Fatiha.

Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti

Daha sonra, "İstanbul Mushafı" Hediye Merasimi'ne katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçen Erdoğan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan 10 ciltlik "İstanbul Mushafı"nı, Mukaddes Emanetler Dairesi'ne hediye etti.

Hırka-i Şerif ziyareti yaptı

Erdoğan, Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti.

Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına kandil simidi ikram eden Erdoğan, "İyi bayramlar" temennisinin ardından buradan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Kandil simidi ikram etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı ziyareti çıkışında basın mensuplarına kandil simidi ikram etti.