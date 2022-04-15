Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kıldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kadınla da ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Fatih'teki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.

Erdoğan, cami girişinde kendisine seslenen iki kadınla bir süre sohbet etti.

Taleplerini ileten kadınlar, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Bakanlar da yanındaydı

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bazı milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

"Recep Tayyip Dede" diye seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan'a bir kız çocuğu “Recep Tayyip Dede” diye seslendi.

Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışını yapacak

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 86 yıl sonra ihya edilerek günümüze kazandırılan ve Ayasofya Yerleşkesi olarak özüne uygun şekilde kullanılmak üzere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine tahsis edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılış programına katılmak üzere camiden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya'da kıldı VİDEO