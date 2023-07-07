Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını yeni hizmete açılan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky bir araya gelecek.

İHA

AK Parti, son 20 yılda yaptığı eserleriyle konuşulmaya devam ediyor.

Yapılan eserler her geçen gün artarken İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırıldı.

Bu kapsamda yeni hizmete açılan camilerden biri de Barbaros Hayrettin Paşa Camii oldu.

Levent'in en büyük camisi olarak 18 bin 500 metrekarelik arsada, 7 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi.

Erdoğan cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kıldı.

Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki programına katılmak üzere camiden ayrıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek, heyetler arası görüşmenin ardından da iki lider basın mensuplarının karşısına geçecek.