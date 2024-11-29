Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti.

YETKİLİLER EŞLİK ETTİ

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a; İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

TRT WORLD FORUM'A KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'a katılmak üzere İstanbul Kongre Merkezi'ne hareket etti.