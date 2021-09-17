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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mersin'de kıldı

    Cuma namazı sonrasında cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kardeşliğimize gölge asla düşürmeyelim. Bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim” dedi.
    • AA
    • 17.09.2021 - 14:51
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 14:57
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mersin'de kıldı

    Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını merkez Toroslar ilçesine bağlı Halkkent Mahallesi'nde yeni yapılan Emir Sultan Camisi’nde kıldı.

    Erdoğan'a birçok bakan ve milletvekili de eşlik etti.

    “BÖLMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYELİM”

    Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı Cuma namazı sonrası cemaate seslenen Erdoğan, "Siz değerli kardeşlerimden istirhamım şu olacak. Emir Sultan Camisi'nde elhamdülillah bir olalım, beraber olalım, iri olalım, diri olalım, kardeşliğimizi asla lekelemeyelim. Kardeşliğimize gölge asla düşürmeyelim. Bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Ne kadar bu noktada bir olup beraber olursak rabbim gücümüzü o kadar arttıracaktır. Bu vesileyle ben de tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim bizleri şehitlerimizle birlikte sevgili Habibinin livâü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin." dedi.

    Cami çıkışında vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında helikopter ile Akkuyu Nükleer Güç Santralini'ni incelemek üzere Mersin'in Gülnar ilçesine geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mersin'de kıldı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mersin de kıldı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mersin de kıldı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Mersin de kıldı #3

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