Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara ve diğer illerdeki adaylar pazar günü açıklanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada Ankara başta olmak üzere diğer illerdeki büyükşehir belediye başkan adaylarının pazar günü açıklanacağını duyurdu.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii’nde cuma namazını kıldı.

Beraberindeki AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk olarak yerel seçimlere ilişkin aday belirleme çalışmaları soruldu.

"Pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız"

Erdoğan, pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan iller için belirlenen belediye başkan adaylarının kamuoyuna duyurulacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Bazı büyükşehirlerde illerin açıklamalarını yaptık. Şimdi bu hafta da büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor ve pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda toplantımızı yapacağız." dedi.

"Manisa ve Mersin'de büyükşehir olarak MHP çalışmalarını sürdürüyor"

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili yerel seçim çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekleyen Erdoğan şunları söyledi:

"Devlet Bey'le çalışmamızı yaptık. Manisa ve Mersin'de büyükşehir olarak MHP çalışmalarını sürdürüyor ve onlar da bu çalışmalarda gayet güçlü şekilde gerek büyükşehir adayı gerek ilçeler üzerindeki çalışmalarını birlikte arkadaşlarımızla yürütüyorlar."

"Husilerin gerek ABD gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını farklı kanallardan alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer ifadeleri şu şekilde:

Orantılı bir eylem söz konusu değil. Bu yapılanların hepsi orantısız güç kulanımı. Bunu şu anda ABD, İsrail ve Filistin'de de yapmakta. İran bütün bunlar karşısında kendini nasıl korur, ona bakmakta. İngiltere zaten hep ABD ile adım atmıştı. Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme içindeler. Yemen, Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanarak bölgede ister ABD olsun ister İngiltere olsun onlara gereken cevabı vereceğini söylüyor. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek ABD gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını farklı kanallardan alıyoruz.

"Herzog da Netanyahu'ya benzemeye başladı"