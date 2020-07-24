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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma öncesi Kur'an tilaveti verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için geldiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 13:19
- Güncelleme : 24.07.2020 - 13:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezan öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma öncesi Kur'an tilaveti verdi ViDEO