Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, 2023 Haziran ayıyla yeni bir döneme adım atacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, muhalefetin her fırsatta tekrarladığı "erken seçim" hakkında konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN HEDEFİ 2023"

Cumhur İttifakı olarak yola kararlı bir şekilde çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak hedef 2023. İnşallah, 2023 Haziran'ıyla birlikte ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacak." ifadesine yer verdi.

"TEK VAADİ YAPILANI YIKMAK, BAŞLANANI DURDURMAK OLAN ZİHNİYET..."

Erdoğan, şu sözlerle devam etti:

"Bunların tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, temelin üzerine kapatmak, var olanı satmak olan bir zihniyetin ülkenin ve milletin hangi sorununa çözüm üreteceğinin muhasebesini yapmalıyız. Kimi belediyelerin bizim başlattığımız projeleri sahiplenme gayretlerine karşı dikkatli olmalıyız. Siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür. Bu tür girişimlere karşı da iyi bir bilgilendirme çalışması yürütmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 ViDEO



"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE YİNE KENDİMİZLE YARIŞACAĞIZ"

Önümüzdeki seçimlerde ve sonrasındaki dönemimizde yine kendimizle yarışacağız. Biz, kimin ne dediğine, ne yaptığına hangi senaryonun figüranlığına soyunduğuna bakmayacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Ülkemize, 81 ilimize ayrı ayrı neler yapacağımıza, hangi yeni hizmetleri kazandıracağımıza bakacağız. Milletimizin ne sıkıntısı varsa, talebi neyse yerine getirmenin yolunu arayacağız.

"TEK DERDİMİZ ÜLKEMİZİN GÜÇLENMESİ"

Biz, derdi millet olan, derdi insan olan, derdi ülke olan, derdi hizmet eseri ve yatırım olan, derdi Türkiye'nin güçlenmesi, büyümesi, kalkınması olan bir ittifakız. 2023'te Cumhur İttifakı olarak halkımızın önüne bu anlayışla çıkacak ve ülkeyi yönetme sorumluluğu üstleneceğiz. Türkiye'nin eşiğinde olduğu bölgesel ve küresel liderlik düzeyine mutlaka çıkaracağız."