Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda uyuşmazlık ve fikir ayrılığı asla yoktur

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Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi geride kaldı.

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birçok konuda açıklamalarda bulunan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi de soruldu.

Erdoğan'a, "Hem siz hem MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli aslında her fırsatta Cumhur İttifakı’ndaki uyuma ve birlikteliğe dikkat çekiyor, vurgu yapıyor. Geçen hafta da Sayın Devlet Bahçeli ile bir görüşmeniz oldu. Bu görüşme diğerlerinden biraz daha önemliydi. Çünkü bu, Sayın Devlet Bahçeli’nin terörist başı çıkışının ardından yaptığınız ilk görüşme oldu. Öncelikle bu konuyu nasıl ele aldınız ve bununla birlikte umut hakkıyla ilgili bir değerlendirme yaptınız mı?" sorusu yöneltildi.

"ASLA BİR FİKİR AYRILIĞI YOKTUR"

Cumhur İttifakı içindeki uyuma dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devlet Bey ile bizim yaptığımız görüşme özellikle Cumhur İttifakı’nın uyumu, insicamı, birlikteliği ile Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal konjektürde kritik önemdedir.

Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur. Ama birileri “Cumhur İttifakı bölündü, çatladı” gibi iddiaları ileri sürüyor. Ana muhalefet, eski-yeni yönetim ile belediye başkanları arasındaki kavgayı perdelemek için bu tür söylemlerden medet umuyor. Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, “al gülüm, ver gülüm” düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın. Böyle bir şey söz konusu değil.

"BİZİM İTTİFAKIMIZ KİRLİ MASALARDA KURULMADI"

Bizim ittifakımız karanlık koridorlarda, kirli masalarda kurulmadı. Bizimki sağlam. Gönül birlikteliğiyle inşa edilmiş bir ittifakımız var. Bu ittifakın hamuru aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu. Sayın Devlet Bahçeli’yle yaptığımız her görüşme, Cumhur İttifakı’ndaki mefkure birlikteliğinin pekiştirilmesi açısından bir fırsattır.

Özellikle ülkemizin 40 yıllık terör kamburundan kurtarma konusundaki hassasiyetlerimiz aynı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA ATILACAK ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK"

Şunun bilinmesini isterim: Sayın Bahçeli ile görüşmemizde siyasetin ve ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık. “Terörsüz Türkiye” hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik.

Çünkü bugüne kadar teröre karşı verdiğimiz mücadelenin bir anlamı var. Eğer Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Deresi'nde biz terörle bir mücadele verdiysek bunun bir anlamı var. Şu anda oralarda görüyorsunuz; artık terörün bir esamesi okunmuyor.

Bizim şu anda derdimiz, Suriye içerisinde 30 kilometrelik o derinliği hiçbir zaman boşa geçmeyeceğiz ve orada da bu mücadelemizi kahraman Mehmetçiklerimizle beraber sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."