Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan muhalefete seslenerek, Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de belli ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadıkları için 6'lı masaya tepki gösteren Erdoğan, "Hâlâ 'Cumhur İttifakı adayını açıklasın' diyorlar. 'Seçim tarihi belli olsun' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın adayı da seçim tarihi de belli " ifadelerini kullandı.

Erdoğan, seçim tarihinin belli olmasına rağmen adaylarını açıklamayan muhalefet partilerine şöyle yüklendi:

"Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de belli"

"Şimdi diğer adımları atmaya devam ediyoruz, şurada kalmış seçime 10 ay en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Hala cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Hala diyorlar ki seçim tarihi belli olsun. Bay Kemal Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de belli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de belli VİDEO







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kayseri'ye 54 milyon liralık yatırım

"Kayseri'ye gelirken eli boş gelmek olmaz. Açılışını yapacağımız eserlerin güncel yatırım tutarı 30 milyar lira. Temelini atacağımız projelerin tutarı 24 milyar lirayı buluyor. Bugün Kayseri'ye 54 milyar lira müjdeyle geldik. Kayseri'nin sanayisi, ticareti, Erciyes'i gibi değerlerini mutfağıyla da taçlandırarak kendisine yeni kazanç kapıları açacağından şüphe duymuyorum.

"Onlar ancak sökülen musluğu yapabilir"

Yerköy-Kayseri hattı 147 km uzunluğa sahiptir. Bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal, yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar ancak sökülen musluğu yapabilir. Su, hava, gürültü kirliliğini azaltmasıyla bu hattın ekonomiye katkısı 10.5 milyar lirayı bulacaktır.



"İstanbul - İzmir'i 3 saate indirdik"

Boğaz'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü biz inşa ettik mi, Marmaray'ı yaptık mı Avrasya Tüneli'ni yine denizin altından biz yaptık mı, Osmangazi Köprüsü'nü yine biz yaptık mı? İstanbul - İzmir'i 3 saate indirdik, Bay Kemal sen oranın milletvekilisin. 26 havaalanından aldık şu anda 58 havalimanı var. Durmak yok." ifadelerini kullandı.

Bizim ülkemiz için hayallerimiz var diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Hedeflerimize adım adım yürüdük"

"Unutmayın, hayalleri olmayanların hedefleri de olmaz. 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde birileri dudak bükmüştü. Ülkemizi, altyapımızı yenileyerek siyasi, diplomatik gücünü dünyaya kabul ettirerek, hedeflerimize adım adım yürüdük.

Büyük ve güçlü Türkiye inşa ederek attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini cümle aleme göstereceğiz. Çünkü biz biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Tek bayrak diyerek şehitlerimizin tamamını yad ediyoruz. Varsa yanlışlar düzeltilir. Kırgınlıklar giderilir. Yeter ki inancımızın sembolü ezanlarımız susmasın. Bayrağımız inmesin. Bunların dışında bir araya gelemeyeceğimiz kimse olmadığına inanıyoruz." diyerek konuşmasını noktaladı.

