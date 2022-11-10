Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı anketinde rakiplerine fark atıyor

Areda Survey'in "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna, yüzde 48,7 oranında Recep Tayyip Erdoğan cevabı geldi.

Türkiye genelinde seçmenin nabzını tutmaya devam eden araştırma şirketi Areda Survey, Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine yoğunlaştı.

Ankete katılanlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Gelen cevaplarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rakiplerinin açık ara önünde olduğu görüldü.

Muhalefetin adayı olmak için görüşmeler yapan Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranının diplerde olması dikkat çekiyor.

Muhalefette en yüksek oy oranına sahip olan isim Mansur Yavaş.

Yavaş'ı takip eden isim ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

İşte rakamlar

Ensonhaber.com'a özel olarak gelen anket sonuçları şöyle;