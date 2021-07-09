Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı sistemi, aldığımız kararlarda hızımızı artırıyor

Üçüncü yılında olan Cumhurbaşkanlığı sisteminin çok daha iyi sonuçlar verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlarda hız sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin üçüncü yılında olmasına karşın, sistemin giderek daha da iyi bir noktaya geldiğine dikkat çekildi.

"HER GEÇEN GÜN DAHA DA İYİYE GİDİYORUZ"

Sisteme yönelik gelen soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her geçen gün daha da iyiye giden bir süreci yaşıyoruz." dedi.

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı sistemi, hızımızı artırıyor VİDEO

"BU SİSTEM, ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK HAYIRLI OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda, Cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı artırıyor.

Dolayısıyla da bu sistem, ülkemiz için çok çok hayırlı ve faydalı olmuştur.

"TÜRKİYE, ÇOK VERİMLİ NETİCELER ALMAKTADIR"

Karar mekanzimaları çok daha seri çalışıyor. Onun için böyle bir sistemi dünyanın en gelişmniş ülkelerinde görüdüğümüz gibi Türkiye hamd olsun çok daha verimli neticeler almaktadır."