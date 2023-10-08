Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesinin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde konuşuyor

ensonhaber.com

İstanbul Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanda inşa edilen kilisede sona gelindi.

Kilisede aynı anda 750 kişinin oturarak ibadet edilebilecek.

Giriş katında ayinlerin yapılacağı bölümün bulunduğu kilisede, metropolitlik yaşam alanı, misafir odaları ve otopark yer alıyor.

Açılıştan sonraki pazar günü de ''kilisenin kutsaması'' olarak adlandırdıkları ilk ayinin yapılacak.

Kilisenin yapım sürecinin 10 yılı bulurken bunun 7 yılının birtakım formalite ve prosedürlerle geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan burada katılımcılara hitap ederek tarihi adımdan duyduğu sevinci ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum.

Bugüne kadar 113'ü Süryani cemaati olmak üzere toplam 1084 taşınmazın cemaat vakıfları adına tescili tamamlandı." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...