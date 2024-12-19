Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye, İsrail saldırganlığının hedefinde

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da D-8 Zirvesi'ne katıldı.

Zirvenin Gazze için yapılan oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerinin İsrail'e karşı atılacak adımlara öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Golan Tepeleri üzerinden Suriye'de işgalini genişlettiğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İSRAİL'İN GOLAN TEPELERİ'NDE YASA DIŞI YERLEŞİMİ"

Değerli kardeşlerim her birinizi selamlıyorum. Bugün Kahire’de bir araya getiren Sisi’ye teşekkür ediyorum. Saldırılar katlanılmaz boyutlara ulaştı. 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit olurken 100 bin kişi de yaralandı. Lübnan da ilave zorluklarla karşı karşıya. Filistin sorununa kalıcı çözüm için mücadele ettik.



İsrail saldırılarını genişleterek sürdürüyor. İsrail’in Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimini genişlettiğini görüyoruz. Bu hukuksuzluklara D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İsrail’e silah ambargosu uygulanması, ticaretin durdurulması önemlidir. Suriye, İsrail saldırganlığının hedefinde.

"ATEŞKESİN SAĞLANMASI KONUSUNDA GÜÇLÜ DESTEK VERMELİYİZ"