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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Türkiye'de birbirinden önemli konukları ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Mısır'a gitti.

Geçtiğimiz saatlerde Kahire'ye inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından zirvenin ilk oturumunun gerçekleşeceği salona geçti.

SİSİ AYAKTA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ayakta karşıladı.

Akabinde ise liderler aile fotoğrafı çektirdi. Çekilen aile fotoğrafının ardından zirvenin ilk oturumu da başladı.

D-8 ÜLKELERİNE GAZZE ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine Mısır’ın başkenti Kahire’de devam edecek.

Erdoğan, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı zirvesine katılacak.

D-8 üyeleri son olarak haziran ayında İstanbul’da bir araya gelmiş, olağanüstü gerçekleştirilen zirvede ‘Gazze’ konusu ele alınmıştı.

Kahire’de gerçekleştirilecek zirvede de ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili görüşmelerinde olacak. Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı'nın, liderlerle yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin ivmelenmesine yönelik adımlar ele alınacak. Ayrıca işgalci İsrail’in Filistin ve Lübnan’da devam eden saldırıları görüşülecek. Bölgede barış ortamının sağlanması için atılacak adımlar masada olacak.

SURİYE'YE AYRI BİR PARANTEZ AÇILACAK

Görüşmelerde Suriye’de yaşanan gelişmelere de ayrı bir parantez açılacak. Bölgenin terörden arındırılması, İsrail’in olası işgallerine karşı korunması ve yeni rejimin kurulmasına dönük çalışmalar değerlendirilecek.

D-8 Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meselelere de mercek tutulacak.

Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde olacak.