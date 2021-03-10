CHP'nin Twitter üzerinden yaptığı 'kayıp döviz' algısına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza." dedi.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Twitter üzerinden yaptığı 'damat' algısına dikkat çekti.

Kaybolan döviz rezervi olduğu iddiasıyla atılan tweetlerin doğruluk payı olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybolan döviz rezervi yok." dedi.

"DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA"

Son zamanlarda yapılan paylaşımların dikkatini çektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle bu CHP zihniyeti mensupları, bir yoğun Tweet yarışındalar. Yatıyorlar, kalkıyorlar, 'damat da damat, damat da damat'... Damat kadar taş düşsün başınıza." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza VİDEO



"PARA HAZİNE'DE... KAYBOLAN BİR ŞEY YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bakanlık yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? O kadar paranın hepsi bu milletin Hazine'sinde... Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa sizdedir.

Sizin o kayıp yıllar dediğiniz yıllar var ya... Biz görevi devraldığımızda IMF'ye borç 23 buçuk milyar dolardı. Kimden devraldık? CHP zihniyetinde... Merkez Bankası'nın rezervi neydi? 27 buçuk milyar dolardı. Sözcünüz Hazine'de çantacı gibi dolanırdı. Bu ülkenin ne Hazine'sini ne de Merkez Bankası'nı güçlendirmediler. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıktı Merkez Bankası rezervimiz.

Şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. Bizim ne sismik ne sondaj gemimiz yoktu ama şimdi mevcut Enerji Bakanımız Berat Bey'in yardımcısıydı.

"TÜRKİYE ELİNİ AÇAN DEĞİL, EL VEREN KONUMUNDADIR"

Berat Bey'in görevde olduğu zamanda 2 sondaj, 3 sismik araştırma gemisi aldık. Bir sondaj gemisi daha alıyoruz. Filomuz belki de dünyada en güçlü filolardan biri haline geliyor. İstersem ben bunları kiralarım.

Bunlar çok ciddi miktarlarla kiralanıyor. Türkiye elini açan değil el veren konumundadır. Ey o tweeti atanlar damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey'in döneminde o adımlar atıldı."