Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK üyeleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK üyeleri ile bir araya geldi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşın emanet ettiği vergilerin en iyi şekilde kullanılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

2020 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını, DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ticaret diplomasisinde yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"VERGİLERİ VERİMLİ KULLANACAĞIZ"

Özellikle kamu harcamalarının daha verimli hale getirilmesi üzerine tasarruf programlarının hayata geçirileceğini duyuran Erdoğan, "Hizmetlerimizi artırırken kamu olarak vatandaşın bize emanet ettiği vergileri en doğru şekilde ekonomik ve verimli kullanacağız." dedi.

DIŞ PİYASA ODAKLI TİCARET

Pazarda ürün çeşitliliğinin öneminin de ortaya çıktığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç piyasaya odaklanmanın olumsuz bir sonuç doğuracağını belirterek, "Pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük. Sadece iç piyasaya odaklananlar olumsuz etkilenirken, inovasyon ve argeye önem verenler salgını hafif atlattı ve müşteri yelpazesini genişletti. İş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyoruz. Güvenilirlikleriyle Türk firmaları rakiplerine fark atıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

İHRACAT'IN KATKISI

"Aşılamanın artmasıyla salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme yerini bulacak. Dünya salgın sonrasında da Türkiye'nin başarılarını konuşacak. Türkiye pozitif büyüme çizgisi altına inmemiştir. İhracatın büyük katkısı var.

İhracatta 169,5 milyar dolarla 4 milyar dolar üzerinde bir rakamla kapattık. 2020 sonunda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,6 ile oldukça yüksek düzeyde gerçekleşti. 87 bin 400'ü ihracatçı sayımız aştı.





YEŞİL PASAPORT UYGULAMASI

Sizlere verdiğimiz sözü tutarak yeşil pasaport uygulamasından 17 bin 514 iş insanımız faydalandı. Hep ihracatçılarımızın yanında yer aldık. Destek ödemesinde hedefimiz 4,1 milyar liraya ulaşmaktır. Sanal fuarlar, elektronik ticaret faaliyetleriyle ihracatçılarımızı destekledik.

Kolay ihracat platformu çok daha kapsamlı ve etkin hizmetler vermektedir. Yeni firma ve yatırımları teşvik ediyoruz. İhracatçılarımızın tedarik ve dağıtım süreçlerine katkı sağlıyoruz.

İNGİLTERE'YLE İMZALANAN, SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Yılın son günlerinde İngiltere'yle imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması, Gümrük Birliği'nden sonra en önemli anlaşmadır. Avrupa Birliği ile çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak avantajlar sayesinde sosyal bünye ve ekonomiyi destekleyecek tedbirleri devreye aldık.

Son 18 yıldır eğitimden sağlığa vatandaşlarımızın hayatına dokunan alanlarda gerçekleştirdiğimiz reformlar ülkemizi ayrıştırdı. Üretici ve çalışanlarımızın üzerindeki yükü azaltmak için destekleri devreye aldık, gerekirse yeni destekleri devreye alacağız. Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.





"TL, DOLARA VE EUROYA KARŞI DEĞER KAZANDI"

TL'nin dolara yüzde 12, aeuroya karşı yüzde 10 değer kazandığını görüyoruz. Kasımdan bu yana borç stokumuz 150 milyar lira azaldı. Sadece bu netice bile milli gelir tahminimizin yüzde 3'üne denk geliyor.

Son 2 ayda 5 yıl vadeli Türkiye CDS'leri 320 baz puana indi. Güçlü politika çerçevemizle düşürmeye devam edeceğiz. Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti."