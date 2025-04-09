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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda kararlılıkla yüründüğünü belirten Cumhurbaşkanı, DEM Parti heyeti ile görüşeceği tarihi de açıkladı.

"YARIN KABUL EDECEĞİM"

Erdoğan, heyeti yarın kabul edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı, "Yarın DEM heyetini kabul ederek hem kendileri ile görüşecek hem de Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz. Türkiye bölgesini imar ve ihya etmeye gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DEM'İN RANDEVU SÜRECİ

Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar kapsamında DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleri sonucu PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısı yapmıştı.

Bu gelişmeler esnasında DEM heyeti siyasi parti ve STK'larla görüşürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyecekleri de merak konusuydu.

Konuya ilişkin kendisine sorulan soruya 'Randevu isterlerse görüşürüz' cevabını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye yeşil ışık yaktı.

Heyet bu açıklamanın ardından randevu talebinde bulundu.

Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda ise görüşmenin bu hafta gerçekleşeceğini ifade etmişti.