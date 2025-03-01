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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda önemli açıklamalarda bulundu.

"KAHRAMANLARIMIZIN FEDAKARLIKLARINI ASLA UNUTMAYIZ"

Geleneksel hale gelen buluşmada konuşan Erdoğan, Ramazan’ın manevi iklimini her yıl olduğu gibi bu yıl da şehit yakınları ve gazilerle birlikte idrak ettiklerini belirtti. Türkiye’nin güvenliği için gece gündüz fedakârca görev yapan asker, polis, jandarma, bekçi, güvenlik korucuları ve istihbarat mensuplarına duyduğu minnettarlığı dile getiren Cumhurbaşkanı, "Bu vatan uğruna gerektiğinde canını ortaya koyan kahramanlarımızın fedakârlıklarını asla unutmayız" dedi.

"UZATTIĞIMIZ ELİ ISIRMAYA ÇALIŞANA DEMİR YUMRUĞUMUZ DAİMA HAZIR"

Konuşmasında Türkiye’nin barış ve huzur içinde yaşamayı ne kadar önemsediğini vurgulayan Erdoğan, “Değerlerimiz, inancımız, vatanımız ve devletimiz bizim için vazgeçilmezdir. Bunlara yönelik herhangi bir tehdide asla müsamaha göstermeyiz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin dostluk ve uzlaşıdan yana olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Uzanmış elimizi havada bırakana ya da ısırmaya kalkana karşı demir yumruğumuz daima hazırdır” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Bu anlamlı buluşmada şehit yakınları ve gazilere teşekkür eden Erdoğan, milletin birlik ve beraberliğini koruyarak, geleceğe güvenle bakmaya devam edeceklerini vurguladı.