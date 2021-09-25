Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deneyap Atölyeleri'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deneyap Atölyeleri'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 ilde eş zamanlı olarak Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni hizmete açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te katıldı.

Burada katılımcılara seslenen Erdoğan, 27 ile canlı bağlanarak eş zamanlı olarak Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

50 BİN TEKNOLOJİ YILDIZI YETİŞTİRECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Türkiye, 11. Kalkınma Planı'nda yer alıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan "Deneyap Teknoloji Atölyeleri"nden 50 bin teknoloji yıldızı gencin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dene - yap atölyelerinin açılışını yaptı VİDEO