Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ve Şangay arasında tercih yapmıyoruz Şangay İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği arasında tercih yapma zorunluluğunun olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğuyla ilişkilerin güçlendirileceğini, batıyla ise iş birliğinin ilerletileceğinin mesajını verdi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde konuştu.

Burada Mavi Vatan'dan da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesi denizi ufku kadardır. Birileri 'Mavi Vatan'ı 'masal' olarak görebilir birileri Türkiye'yi macera aramakla itham edebilir.

Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye'nin mücadelesinden rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunların hiçbirisine kulak asmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden sözlerinde ise Şangay ve Avrupa Birliği arasında tercih yapmak zorunda olunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

"ŞANGAY VE AB ARASINDA TERCİH YAPMIYORUZ"

Komşumuz Irak'la, İran'la, Suriye'yle, Filistin'le ilgilenmemizi istemeyenler art niyetli değilse cahildirler. Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, batıyla köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Türkiye Doğu ile Batı ile ilişkilerini eş zamanlı geliştirirse etkin bir ülke olabilir.



Bunun dışında her yol Türkiye'yi denklem dışına atar. AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz. Biz tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Türkiye ilişkilerini kazan-kazan esasına dayandırıyor.

"MAVİ VATAN'DAKİ HAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ"

Son 22 yılda hep bu anlayışla hareket ettik. Acaba birileri ne der diye değil, milletimiz ne der diye politikamızı belirledik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Mavi Vatan'daki haklarımızı savunacağız.



Şunu unutmayın; Tarih yazan, tarih yapan bir milletin evlatlarısınız. Üzerinizde ebeveynleriniz, hocalarınız kadar 85 milyonun da hakkı var. Tüyü bitmemiş yetimlerin her birinizin üzerinizde hakkı var. Şehitlerimizin sizin üzerinizde hakkı var. Hepimiz millete hizmet için varız. Milletin hizmetinde olacaksınız. Hukuka ve demokrasiye bağlılıktan kesinlikle ayrılmayacaksınız.

"SİZLERLE BERABER OLMAKTAN MEMUNİYTE DUYUYORUM"

Deniz Harp Okulumuzun bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Dün öncelikle Kara Harp Okulumuzda cami açılışı yaptık. Ardından da diploma törenimizi gerçekleştirdik. Tabii bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği yine bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulunda yine birinciliği bir kızımız aldı.



Biraz sonra Hava Harp Okulunun mezuniyet töreninde yine birinciliği bir kızımız alacak. Bu herhangi bir tesadüf değil. Kızlarımızın gerçekten harp okullarımıza olan ilgi ve alakası. Bunun neticesinde çalışmaları ve verdikleri mücadele bu mücadeleyle de hamdolsun kara, hava, deniz buralardaki alınan netice.

"427 ASLAN PARÇASINI DENİZ HARP OKULU'NDAN MEZUN EDİYORUZ"

Ayrıca dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde çok değerli misafirlerimizle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladık. Dünyanın farklı köşelerinde kahraman ordumuzu ve milletimizi temsilen görev yapan Mehmetçiklerimizin yürek tellerimizi titreten, milletimizin göğsünü kabartan mesajlarını dinledik. Şimdi de Deniz Harp Okulundayız. Siz Bahriyelilerimizin mezuniyet sevincine iştirak ediyoruz. Bugün 410'u Türk ve 17'si misafir olmak üzere toplam 427 aslan parçasını Deniz Harp Okulumuzdan mezun ediyoruz.



Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyor, yeni görev yerlerinizde Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum. Öncelikle fedakarlıkları özverili çabaları ve destekleriyle bu mutlu günü yaşamanıza vesile olan ailelerinizi kutluyorum. Sizlerin güzide birer harbiyeli olarak yetişmenizi sağlayan hocalarınıza ve komutanlarınıza ayrıca teşekkür ediyor, kendilerine şahsım milletim adına takdirlerimi iletiyorum.

"BU ÇATI ALTINDA KAZANDIĞINIZ BİLGİ VE DİSİPLİN SİZİN REHBERİNİZ OLACAK"

Misafir teğmenlerimize de ülkelerinde muvaffakiyetler temenni ediyorum. Türkiye'nin fahri elçisi olarak gördüğümüz bu kardeşlerimizle kurduğumuz gönül köprülerini inşallah daha nice yıllar boyunca devam ettireceğiz. Onların da sizlerle milletimizle ve ülkemizle tesis ettikleri ilişkileri her daim muhafaza edecekleri inancındayım. Şunu evvel emirde ifade etmek isterim 251 yıldır iftihar vesilemiz olan köklü bir kurumun mensubu olmaktan ne kadar kıvanç duysanız azdır.



Bahriyeli olmanın böyle güzide bir eğitim kurumunda eğitim görmenin aynı zamanda ciddi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini unutmayınız. Askerlik mesleğinin çeşitli kademelerinde hizmet ederken bu çatı altında kazandığınız bilgi, disiplin ve değerler sizin her zaman rehberiniz olacaktır. Vatanımıza milletimize devletimize karşı görevlerinizi en güzel şekilde yerine getireceksiniz.

"BAŞKOMUTAN OLARAK ŞANLI ORDUMUZUN ASİL MENSUPLARIYLA İFTİHAR EDİYORUM"

Türkiye'yi yüceltmek Mavi Vatan'daki hak ve hukukumuzu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız. Üzerinizdeki o ak üniformayı hiçbir leke bulaştırmadan şanla şerefle ömür boyu taşıyacaksınız. Ben bu kararlılığı bu yiğitliği ve inanmışlığı şu an karşındaki tabloda görüyorum.



Ne diyor İstiklal Marşımızda, "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda." Sizlerin mücadelesiyle sizlerin fedakarlıklarıyla hiçbir güç aziz milletimizi vatanından kopartamayacak. Ay yıldızlı al bayrağımız semalarımızda nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecek.



İstiklal ve istikbalimizin timsali olan ezanı Muhammedi'ler gök kubbemizi çınlatmayı sürdürecektir. Türkiye mazlum ve mağdurların hamisi kimliğiyle ilelebet payidar olacak Türk milleti daha nice asırlar boyunca tarih yapmaya tarih yazmaya tarihe istikamet çizmeye devam edecektir. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin bağrından çıkan kahramanlar ocağıdır. Disiplin vazife şuuru caydırıcılık ve çalışkanlık noktasında tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir orduya sahibiz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak şanlı ordumuzun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ediyorum.

"6 MODERN DENİZALTI, DENİZ KUVVETLERİNE KATILACAK"

Milletimizin göz bebeği olan silahlı kuvvetlerimizi daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Geçen hafta Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak çeşitli deniz platformlarını hizmete aldık. Aksaz Tersane Komutanlığımızın açılışında Pirireis denizaltımızı hizmete verdik. Hızırreis denizaltımıza bayrak çektik. Murat Reis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerini başlattık. Ayrıca 2, 3, 4 numaralı akaryakıt gemilerimiz ile 3000 tonluk denizaltı havuzunu donanmamızın istifadesine sunduk.



Yeni tip denizaltı projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Hızır Reis denizaltımızı 2025 yılında, Murat Reis denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 3 denizaltımızı da inşallah 2029 yılına kadar tamamlayacağız. Böylece muadillerine göre üstün vasıflara sahip 6 modern denizaltımızı deniz kuvvetlerimizin saflarına katmış olacağız.

"SON 22 YILDA KATETTİĞİMİZ MESAFEYİ BASAMAK YAPACAĞIZ"