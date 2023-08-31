Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece oyun kuran değil oyunları bozan bir ülkeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Türkiye'nin siyasi başarısını vurgulayarak "Sadece oyun kuran değil oyunları bozan bir ülkeyiz" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, askeri personel yetiştirilmesi noktasında çağın ihtiyaçlarına göre hareket ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan savunmasında gururlandırmaya devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada KAAN'ın 2023 senesi bitmeden havada görüleceğini duyurdu.

"Türkiye sadece oyun kuran değil oyunları bozan bir ülke"

Öte yandan Erdoğan, bugün de İstanbul'da Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Törende mezun olan öğrencilere seslenen Erdoğan, Türkiye'nin askeri, diplomatik, ekonomik ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirdiğini ifade etti.

Erdoğan, yapılan hamlelerle Türkiye'nin sadece oyun kuran değil oyunları bozan bir ülke konumuna geldiğini vurguladı.

Erdoğan'ın konuşma başlıkları şu şekilde:

Bir kez daha büyük zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarıyla saygıyla anıyorum.



Sınırlarımızın içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm güvenlik görevlilerine başarı niyaz ediyorum.



Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz içinde cumhuriyetimizi sadece konserlere, görsel şölenlere boğmak doğru bir yaklaşım değildir. Bir asrı tamamlarken geçmişin muhasebesini yapmamız gerekiyor. Milletimizi karşılaştığı onca badirelere rağmen ayakta tutan vasfı birliğine, kardeşliğine sahip çıkmasıdır.



Cumhurla cumhuriyeti kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği bir şekilde idrak etmenin gayreti içerisindeyiz. Buradan çıkaracağımız dersler ışığında geleceğimizi şekillendirmek önem arz ediyor.

"Türkiye olarak ortak paydada buluşabilmeliyiz"

Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Dün gece milletimizin takdirine sunduğumuz 100. yıl marşımız bu yönde atılmış adımlardan biriydi. Önümüzdeki haftalarda bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Kökenimiz, hayat tarzımız farklı olsa da, Türkiye olarak ortak paydada buluşabilmeliyiz.

"Dünyanın gözü Karadeniz'e çevrildi"

Rusya-Ukrayna arasında patlak veren anlaşmazlıkla dünyanın gözü Karadeniz'e çevrildi.

"Aleyhimize olan oyunları da bozan bir ülkeyiz"

Kaosun ve belirsizliğin arttığı bir denklemde Türkiye; askeri, diplomatik, ekonomik ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir.



Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde aleyhimize olan oyunları da bozan bir ülkeyiz.



Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk milletine yakışan ne ise onu yapacağız.

"Teröristleri inlerinde inim inim inlettik"

Terör devleti heveslerini kursaklarda bıraktık. Teröristleri inlerinde inim inim inlettik.

"Türkiye'nin 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur"