İstanbul'da Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023'te vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Deniz ve Hava Harp Okulu'nun diploma ve sancak devir teslim törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmasında savunma sanayiindeki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır." dedi.

"15 TEMMUZ'U ANLAMAYANLARA NİHAİ MESAJI 2023'TE VERECEĞİZ"

Sözlerine "15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023'te vereceğiz." ifadesiyle devam Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Töreni'nde VİDEO

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞAASINI ALLAH'IN İZNİYLE KİMSE ENGELLEYEMEZ"

"Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek.

Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik.

Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar dünyanın tamamının dilindedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. Hamdolsun bizim karasıyla deniziyle havasıyla tüm unsurlarıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisiyle dolu bir ordumuz var. Bu mübarek orduyu tarihi misyonundan uzaklaştırmak için çok oyunlar sergilendi. Bu milletin istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddi değil.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ"

Sınırlarımızda, denizlerimizde ve semalarımızda sizlerin sesi hakim oldukça bu millete yan gözle bakamazlar. Türk Silahlı Kuvvetleri artık daha güçlü ve daha özgüvenli.

"ORDUMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Teğmenlerimize görev yerlerinde, misafirlerimize ülkelerinde başarılar diliyorum. İnşallah her alanda reformaları kararlılıkla sürdürerek savunma sanayiimizin derinliğini artırarak, dünyanın en eski geleneğine sahip ordumuzu daha da güçlendireceğiz.

"SÜREKLİ KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK"

Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılığı, askeri kabiliyetleriyle hep öne çıkmıştır. Doğu ve Batı medeniyetlerinin tamamıyla kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik, insanlığa da hizmet ettik. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var mı? Hepsi var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor.

"ABD'DEN İHA İSTEMEYE GİTTİM, BURUN KIVIRDILAR"

ABD'den İHA istemeye gittim, burun kıvırdılar. Biz terörle mücadele ediyoruz bize destek vermeyecek misiniz? dedim. Oğul Bush, bize 2 günlüğüne dönüşümlü şekilde verdi. Ama bize SİHA lazımdı. Sağ olsunlar bu gelişmeler bizim önümüzü açtı.

"BİZ DE DURMADIK İHA, SİHA VE AKINCI'YI YAPTIK"

Biz de durmadık İHA, SİHA ve AKINCI'yı yaptık. Durmayacağız, Hürkuş'u da yapacağız.

"KÖTÜ KOMŞULAR BİZİ EV SAHİBİ YAPTI"

Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var mı? Hepsi var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır."



























