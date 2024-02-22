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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli ziyaretinde keman çalan bir öğrenciyle muhabbet etti ve Çanakkale türküsünü söyledi.