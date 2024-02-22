Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Denizli'de bir konservatuar öğrencisiyle yaşadığı diyalog, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Görüntüleri Fahrettin Altun paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın keman çalan öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından, "Önce biraz müzik, sonrasında tatlı bir sohbet" başlığıyla paylaşıldı.
Öğrenci ile birlikte Çanakkale Türküsünü söyledi
Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.
Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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