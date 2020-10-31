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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde inceleme yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde inceleme yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptıktan sonra, enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 21:56
- Güncelleme : 31.10.2020 - 22:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Van'daki temaslarının ardından, dün 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'e geldi.
Erdoğan burada, önce İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.
ENKAZ BÖLGESİNE GELDİ
Cumhurbaşkanı daha sonra merkezden ayrılarak, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu bölgeye geldi.
Erdoğan, incelemelerinin ardından, ekiplerden bilgi aldıktan sonra alandan ayrıldı.