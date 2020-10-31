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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde inceleme yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde inceleme yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptıktan sonra, enkaz alanlarında incelemelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 21:56
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 22:08
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Van'daki temaslarının ardından, dün 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'e geldi.

    Erdoğan burada, önce İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

    ENKAZ BÖLGESİNE GELDİ

    Cumhurbaşkanı daha sonra merkezden ayrılarak, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu bölgeye geldi.

    Erdoğan, incelemelerinin ardından, ekiplerden bilgi aldıktan sonra alandan ayrıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde inceleme yaptı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde inceleme yaptı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde inceleme yaptı #3

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