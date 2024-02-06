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Depremin yıl dönümünde anma programları düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte afet bölgesine gitti.
İki lider, afetin merkezi Kahramanmaraş'a gitti ve burada Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okudu.
Ziyaretlerini sürdüren Erdoğan, ardından deprem bölgesindeki vatandaşlarla bir araya gelecek.
Konutların teslim törenine katılacak
Burada ihya ve imar çalışmalarını inceleyecek olan Erdoğan, daha sonra kura çekilişi ve anahtar teslim törenini gerçekleştirecek.
Erdoğan, Gaziantep ve Hatay'da da afet konutlarını teslim etti.
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