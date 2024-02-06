Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde Kur'an-ı Kerim okudu Afet konutlarının teslimi için Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak şehitliği ziyaret etti.

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ensonhaber.com

Depremin yıl dönümünde anma programları düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte afet bölgesine gitti.

İki lider, afetin merkezi Kahramanmaraş'a gitti ve burada Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyaretlerini sürdüren Erdoğan, ardından deprem bölgesindeki vatandaşlarla bir araya gelecek.

Konutların teslim törenine katılacak

Burada ihya ve imar çalışmalarını inceleyecek olan Erdoğan, daha sonra kura çekilişi ve anahtar teslim törenini gerçekleştirecek.

Erdoğan, Gaziantep ve Hatay'da da afet konutlarını teslim etti.