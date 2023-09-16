Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık Twitter hesabından deprem konutları ile ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık" ifadelerini aktardı.

ensonhaber.com Türkiye 6 Şubat tarihinde asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli büyük deprem, 11 ilde adeta yıkıma yol açtı. Deprem nedeniyle on binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, şehir merkezleri adeta yok oldu. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşarken, devlet depremin ilk anından itibaren afet bölgesinde varlığını hissettirdi. Deprem bölgesine kıyafetten barınma ihtiyacına kadar yardım akını yaşandı. 345 konteyner kent kuruldu Depremzedelerin yaşayabileceği 186 bin konteynerden oluşan 345 konteyner kent kuruldu. Aynı zamanda yaz aylarındaki aşırı sıcaklara karşı konteynerlerin 160 bin adedine klima sağlandı. Bir diğer yandan enkaz kaldırma çalışmaları hızla başlarken, yeni ve sağlam konutlar için de kollar sıvandı. Depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için hızla start verilen konutlar, sahiplerine kavuşmak için gün sayıyor. "200 bin konut inşasına bilfiil başladık, 210 bin konut için yerinde dönüşüm başvurusu aldık" Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o paylaşımında şu cümleleri aktardı; Afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm başvurusu aldık.



Hazırlıkları tamamlanan rezerv alanlarında yeni temeller atmayı sürdürüyoruz.

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