Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek

Haber Merkezi

Türkiye 6 Şubat 2023 sabahına deprem felaketiyle uyandı...

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler, 11 ilimizde birden büyük yıkıma neden oldu.

Bölgeyi bir an önce ayağa kaldırmak isteyen ekipler, kolları sıvadı.

ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da tamamlanan konutlar afetzedelere teslim ediliyor.

Felaketin ikinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedeleri yalnız bırakmayacak.

ANMA TÖRENİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın felaketi" olarak anılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katılmak üzere depremden etkilenen illerden Adıyaman'a gidecek.

ASRIN FELAKETİ

Türkiye'de, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilen asrın felaketinin ikinci yılında hayatını kaybedenler anılıyor.