Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarını önümüzdeki hak sahiplerine teslim edeceğiz

DHA

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin üzerinden 9 ay geçti...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kentte binlerce ev kullanılamaz hale gelirken devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla yeni konutların temelleri atıldı.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Kenti ayağa kaldırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

EXPO 2023 Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş'ta düzenlendi.

Kentleri ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da EXPO 2023'e video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören şehirleri ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Himayelerimizde ve Onikişubat Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen EXPO 2023'ün şehrimiz ve siz kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, geride bıraktıklarına sabır niyaz ediyorum.



Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız.



Deprem bölgesinde ilk bir sene içerisinde 319 bin olmak üzere toplamda 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı planlıyoruz.



Depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binalarıyla değil, ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.