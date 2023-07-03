Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarının teslim tarihini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 günlük tatilin ardından yoğun gündemle toplanan kabine toplantısı sonrası deprem bölgesine yapılan konutların Ekim-Kasım ayından itibaren teslim edileceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce cana mal oldu…

Milyonlarca kişinin etkilediği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde, binlerce bina da yıkıldı.

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat’tan itibaren devlet-millet el ele verdi, yaraları sarmaya çalıştı.

Afet konutları yükseliyor

Afetin üzerinden 15 gün geçti, hemen konutların temeli atıldı.

4 ay sonunda da binlerce konutun kaba inşaatı bitti. Depremden etkilenen 11 ilde, afet konutları hızla yükseliyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan konutların teslim tarihini açıkladı

9 günlük tatilin ardından yoğun gündemle toplanan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine yapılan konutlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konutların Eylül-Ekim-Kasım aylarında teslimatlarının başlayacağını duyuran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: