Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir Depreme hazırlık konusunun Türkiye için bir beka meselesi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için ülkenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de yapımı tamamlan projelerin açılış törenine katıldı.

Birçok eserin daha hizmete alındığı programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gündemi değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu.

"DEPREME HAZIRLIK BEKA MESELESİDİR"

Depreme hazırlık, millete hizmet ve çevre bilinci konularına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir, hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun." dedi.

KOCAELİ'YE 350 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor.

Gebze-Darıca sahil metro hattımızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz.

(Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı) İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz.

"KOCAELİMİZİ MODERN ŞEHİR HALİNE GETİRİYORUZ"

Birileri çevrenin sadece lafını ederken, biz gerçek çevrecilik nasıl olurmuş eserlerimizle gösteriyoruz. Kocaelimizi daha modern şehir haline getiriyoruz. Bu amaçla İzmit Körfezi'ni temizliyoruz.

Mavi suları eski berraklığına kavuşturuyoruz. Projenin ilk etabını tamamladık. Haliç'i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik, İzmit'te olmayacak. Çevre Bakanlığımızla birlikte Büyükşehir Belediyemize kolaylıklar diliyorum.

"BECERİSİZLİK PAÇALARINDAN AKIYOR"

Ağaç bahanesiyle milli iradeye parmak sallayanların hiçbiri yok. İzmir Körfezi'ndeki içler acısı durumu söyleyemeye gerek duymuyorlar. Talana ve çevre felaketine yol açan yöneticilerin beceriksizlik paçalarından akıyor. Ne diyelim, Allah millete sabır, bunlara da mahcubiyet hissedecek kadar mesuliyet duygusu versin.

Toplam 300 yatak sayısı ile hastanemiz sizlerin hizmetinde. Son derece modern sağlık tesisini istifadenize sunuyoruz. Gebze İlyasbey, Darıca, Gölcük'teki aile sağlığı merkezlerinin açılışlarını da gerçekleştiriyoruz.

"BİZ KAFAMIZDA BAŞKALARI GİBİ 40 TİLKİ DOLAŞTIRMIYORUZ"

22 yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanında devlet hastaneleriyle emrinizdeyiz. Necati Çelik hastanesini açıyoruz, tüm ihtiyacınızı gidereceksiniz.

Ülke menfaati olan her işe kulp takan müzmin muhalifleri millete havale ediyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bugün de hizmet dışında amacımız yok. Başkaları gibi kafamızda 40 tilki dolaştırmıyoruz.

Bugün mutluyum, Rahmetli Necati Çelik kardeşimizin adını verdiğimiz bu muhteşem eseri sizlerin emrine veriyoruz. Zira bir taratan şehir hastanesi, bir taraftan Gölcük Devlet Hastanesi sizlerin emrinde."