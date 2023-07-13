Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin maliyeti toplam 104 milyar dolar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Deprem Konferansı’nda yolladığı video mesajda, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bilgilendirmeler yaptı. Erdoğan, "Enkazın tamamını kaldırdık. Ekim, kasım aylarından itibaren tamamlanan konutların teslim edeceğiz" dedi.

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AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya'da "Berlin Deprem Konferansı" düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, konferansa video mesaj gönderdi.

Mesajında, konferansın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, ilk olarak Türkiye ile dayanışma sergileyen ülkelere teşekkür etti.

Öte yandan Türkiye'nin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldığını, 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"14 milyon insan depremden etkilendi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin vurduğu 11 ilde, 872 bin bağımsız bölümün olduğu 311 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

İş yerleri, tarım alanları, ticarethaneler ve fabrikaların zarar gördüğünü, 14 milyon insanın depremin olumsuz etkilerini bizzat yaşadığını belirten Erdoğan, ilk günden itibaren devletin tüm imkanlarını harekete geçirdiklerini, milletin de deprem bölgesindeki kardeşleri için seferber olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının olağanüstü çabalarını her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yardım ve inşa sürecinin en önemli aktörleri arasında yer aldığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine koşan dost ve kardeş ülkelerin yardımlarının asla unutmayacaklarının altını çizen Erdoğan, bu zor günde Türkiye'nin yanında olan herkesi şükranla hatırlayacaklarını belirtti.

"Depremin maliyeti toplam 104 milyar dolar"

Erdoğan, devlet-millet el ele, gönül gönüle vererek depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

Bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enkazın tamamını kaldırdık. Deprem riski olmayan alanlarda kalıcı konutların inşasına süratle başladık. Ekim, kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz. İlk bir yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, dayanıklı hale getirmekte kararlıyız. Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti toplam 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu ağır yükün altından, siz dostlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte kalkacağız.

"Konferansa iştirak eden firmaların varlığı bizleri ayrıca sevindirmiştir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bu konferansı memnuniyetle karşıladığını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: