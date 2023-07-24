Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin maliyetini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye, büyük felaketin yaralarını sarıyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen 11 şehir için çalışmalar hızla devam ederken, vatandaşlar çadır ve konteyner kentlerde barınıyor.

Depremzedeler için yurdun dört bir yanından yardım yağarken, yeni ve sağlam evler için de çalışmalar süratle sürdürülüyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin maliyetine değindi.

"Depremin ülkemize maliyeti 104 milyar dolar"

"Afetin yükü her ülke açısından kaldırılması zor, ağır bir yüktür. " diyen Erdoğan, depremin ülkemize maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi:

Yangınlar, seller, heyelanlar, kuraklık ve en önemlisi deprem afetleri. Ülkemizin dört bir yanında ciddi hasarlara yol açıyor.



Gerçekleştiği alan ve etkilediği nüfus bakımından tarihimizin en büyük afeti olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden henüz 5.5 ay geçti.



Afetin etkilediği şehirlerimizde acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Orta hasarlı binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. 180 bin civarında konut ve köy evinin inşa süreci başlamıştır. Yeni belirlenen ve zemin etütleri yapılan alanlarda hızla inşa çalışmalarına geçilmektedir.

"Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz"

Şu an itibarıyla inşaatı tamamlanan köy evlerinden hak sahiplerine teslim edilenler var. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Yerinde Dönüşüm'ü başlattık. 93 binden fazla depremzedemiz Yerinde Dönüşüm için başvurdu. Mücbir sebep düzenlemesini Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerimiz ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde devam etmeye kararlaştırdık.



Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz.

"Mücbir sebep düzenlemesini devam ettireceğiz"