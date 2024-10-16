Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde meydana gelen depremi duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem çevre illerden de hissedildi ve vatandaşlar büyük panik yaşadı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖLGEDEN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'den 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Er ile telefonda görüştü.
TÜM BİRİMLERİN EŞ GÜDÜM ÇALIŞMA YÜRÜTMESİ TALİMATINI VERDİ
Depremle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm birimleriyle bölgedeki çalışmaların eş güdüm halinde yürütülmesi talimatını verdi.
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