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Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i telefonla arayarak, 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum hakkında bilgi aldı.