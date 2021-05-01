Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ'da iftarda misafir olduğu Erdoğan ailesi ile telefonda görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminde evleri zarar gören depremzede aileye iftar ziyaretinde bulundu.

Kurum ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, misafiri olduğu Erdoğan ailesi ile telefonda görüştürdü.

Erdoğan aile fertlerinin ramazanını kutlarken, deprem felaketinin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

"RABBİM BİN KERE RAZI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile büyüklerinden Kaviye Teyze ile de görüştü.

Yaşlı kadın, Erdoğan'a sağlık ve uzun ömür dileyerek, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hayırlı uzun ömürler verir inşallah. Rabbim sizden bin kere razı olsun. Evlerimiz o biçim. Sana, herkese dua ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aile ile telefonda görüştü VİDEO