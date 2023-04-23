Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede çocuklarla bir araya geldi 23 Nisan kapsamında depremzede çocukları kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, miniklerin "bakan olsaydım ne yapardım" adlı metinlerini birer birer dinledi.

ensonhaber.com

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde coşku ile kutlanıyor.

Envantere giren milli gururumuz TCG Anadolu, 23 Nisan faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çocukları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlardan sonra, depremzede çocuklar ile bir araya geldi.

Depremzede çocuklar, ellerine verilen kağıtlara "bakan olsaydım ne yapmak isterdim" konulu bir metin yazdı.

Minik Kabine üyeleri yazdıkları düşüncelerini daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okudu.

Samimi anlar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde oldu;

"Çocuklarımızı hayallerine buluşturmak için çalıştık"

Çocuklarımızı hayalleri ile buluşturmak için 21 yıldır gece gündüz çalıştık. Şimdi de ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir hazırlık ve gayret içindeyiz. Biraz önce beraberce Boğaz'dan uğurladığımız TCG Anadolu gemimiz gibi nice projeyi ülkemize kazandırmak bizi çok sevindirdi. Hayatın akışı içinde kazınımlar yanında afetler ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Deprem felaketlerinde işte böyle bir üzüntü yaşadık. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı.

"1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldıracağız"

Sizlerin de içinde bu depremlerde yakınlarını, tanıdıklarını kaybedenler var. Ebedi aleme göç eden bu kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz ve milletimiz depremin yaralarını sarmak, geride kalanlara sahip çıkmak için tüm imkanlarını seferber etti. İnşallah 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz.

"6 Şubat depremlerinin izlerini sileceğiz"