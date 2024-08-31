Cumhurbaşkanı Erdoğan derece alan sporcularımız ve askerlerimizle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda derece alan bazı sporcular ile "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda derece alan askerleri kabul etti.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda derece elde eden sporcularımız ve 8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda ödül kazanan askerlerimizle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri öncesinde düzenlendi.

HEPSİYLE TEK TEK SELAMLAŞTI: TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde bulunan sporcularımız ve askerlerimizle önce tek tek selamlaştı.

Erdoğan daha sonra sporcularımız ve askerlerimizle bir süre sohbet ederek, onlara başarılarından dolayı teşekkür etti.

GÖRÜŞMEDEN YANSIYAN KARELER

Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derece alan sporcularımız ve askerlerimizi kabulünden kareler...

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)