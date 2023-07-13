Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

Diplomasi trafiğine sahne olan zirvede liderler, peş peşe görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesiyle yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakla gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye gelişinin ardından sürpriz bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Erdoğan, Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.00'te Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi'nde elde edilen kararların masada olması bekleniyor.

Görüşme bir diğer sıcak başlığın ise ekonomi olması öngörülüyor.

Meclis'in yeni dönemde atacağı adımların da görüşülecek konular arasında olacağı değerlendiriliyor.