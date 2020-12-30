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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen tören öncesinde Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
    • AA
    • 30.12.2020 - 16:55
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 17:14
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    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ev sahipliği yaptı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de törene katılmak üzere Külliye'ye geldi.

    CUMHUR İTTİFAKI BİR ARADA

    Törenin başlamasına kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.

    Cumhur İttifakı'nın iki lideri, tören öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi.

    O anlara ilişkin samimi görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü #1

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