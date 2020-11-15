Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile KKTC'ye iniş yaptı. Ersin Tatar'ın davetine icabet eden iki, KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yılına yönelik törene katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "İstanbul" ile saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti.

Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer tarafından uğurlanan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya doğru yol aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 37'nci yılı sebebiyle, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabet ederek törenlere katılmak üzere hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye iniş yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 46 yıl sonra bir bölümü halka açılan Maraş bölgesine gidecek.

İKİ ÜLKE ARASINDA FİKİR ALIŞVERİŞLERİ YAPILACAK

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmelerinde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

HASTANE AÇILIŞINA KATILMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.