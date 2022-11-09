Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Cumhur İttifakı'' ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 15.00'te Beştepe'de kabul edecek.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

Görüşmede gündemde yer alan gelişmeler değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin, iç siyaset ve dış politikadaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunmaları bekleniyor.

Başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin de iki liderin gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

Son görüşme 5 Ekim'de gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi son olarak 5 Ekim'de evinde ziyaret etmişti.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık bir saat sürmüştü.



