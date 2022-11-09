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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 14:16
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

    Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleştirilecek.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Cumhur İttifakı'' ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 15.00'te Beştepe'de kabul edecek.

    Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

    Görüşmede gündemde yer alan gelişmeler değerlendirilecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin, iç siyaset ve dış politikadaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunmaları bekleniyor.

    Başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifin de iki liderin gündeminde olacağı tahmin ediliyor.

    Son görüşme 5 Ekim'de gerçekleşti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi son olarak 5 Ekim'de evinde ziyaret etmişti.

    Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık bir saat sürmüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek #1


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